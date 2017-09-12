Скандал на Львовщине. Обнаружены 50 человек в форме батальона "Донбасс", опубликовано видео

Сегодня, 12 сентября, во Львовской области полиция обнаружила около 50 человек в военной форме.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции на своей странице в Facebook.

По информации полиции, в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение, что вблизи города Винники у озера находится группа людей в военной форме. По информации, граждане могут иметь при себе оружие и взрывчатку. Эта информация внесена в Журнал единого учета.

Отмечается, что на указанном месте правоохранители обнаружили около пятидесяти человек в униформе со специальными средствами защиты.

"На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и работники других служб. Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан и проводят проверку на наличие оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов", — отмечается в сообщении.

Между тем, народный депутат Украины от партии "Самопоміч", экс-командир батальона специального назначения НГУ "Донбасс", Семен Семенченко заявил в своем Facebook, что в Винниках активисты, среди которых участники блокады и офицеры АТО, были окружены силовиками. Полиция и спецназ ведут проверку колонны ветеранов "Донбасса" во Львовской области.

"Аваковцы в очередной раз устраивают идиотское шоу — провокацию против ребят из батальона "Донбасс". Опять "сообщение на 102", снова "оружие и взрывчатка в машинах". Сейчас в Винниках Львовской области ребят, отдыхающих после мероприятий по обеспечению порядка в Краковце, окружил "Корд". У Авакова и Аброськина пластинку заело", — написал Семенченко.

Как сообщает ZAXID.NET с места события, по словам полиции, они проверяют анонимное сообщение о "неизвестных людях в военной форме с сумками с оружием и взрывчаткой".

На место приехала полиция, спецназ и взрывотехники, они осматривают вещи военных. Представители батальона "Донбасс" сами показали правоохранителям оружие, которое разряжено, и на которое они имеют разрешение. Запрещенных вещей или взрывчатки у них не нашли.

По словам военных, за четыре дня это уже восьмой обыск, который у них проводят.

Военные говорят, что отдыхали у озера. 10 сентября на приглашение общественных активистов они участвовали в обеспечении порядка на границе в Краковце, когда ее пересекал Михеил Саакашвили.

Около 40 человек из батальона приехали на Львовщину из разных регионов Украины. Но сейчас военные не спешат возвращаться домой, пока ситуация напряженная. По их словам, они будут охранять общество от "титушек".

Полиция пока не комментирует ситуацию.

Из-за сообщения о взрывчатке на территории возле Винниковского озера никого не эвакуировали, поскольку сейчас уже не купальный сезон и отдыхающих там нет.

Через некоторое время бойцы батальона "Донбасс" захотели выйти с территории, но полиция их не выпускала из-за процессуальных действий. Поэтому бойцы забаррикадировались, а полиция для усиления привезла в двух грузовиках КрАЗ нацгвардейцев.

Напомним, в Черкасской области правоохранители задержали группу мужчин, которые пытались осуществить силовой захват предприятия.