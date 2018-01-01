Савченко пожаловалась Порошенко на Луценко, документ

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1 / 4 Надежда Савченко написала жалобу президенту на Юрия Луценко (УНИАН)

Нардеп хочет, чтобы чиновника уволили споста генпрокурора.

Надежда Савченко написала жалобу президенту на Юрия Луценко УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко подала президенту Петру Порошенко жалобу на генерального прокурора Юрия Луценко и попросили передать в Верховную Раду представление об его увольнении с поста.

Генпрокурор нарушил присягу, говорится на странице политика в Facebook.

"... Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства", — отметила нардеп.

По ее словам, в жалобе к главе государства она просит "подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора".

"… после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины — уволить Луценко… с должности генерального прокурора Украины за нарушение присяги прокурора", — добавила политик.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже Юрий Луценко обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.