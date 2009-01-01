Савченко предложила Украине вести с Россией "звездные войны"

Давайте идти в мир новых технологий, говорит нардеп.

Кадр из фильма "Звездные войны" кадр из фильма

Нардеп заявила, что проект "Стена" на украинско-российской границе напоминает ей решетку для барбекю; также она предложила "изобретать новые стены" из электрического поля и "воевать космическими кораблями".

"Мне эта "Стена" напоминает решетку, которую можно купить в любом супермаркете и жарить на ней барбекю, шашлык, куриные крылышки", — сказала в эфире телепередачи "Субъективные итоги с Надеждой Савченко", сообщают РИА "Новости".

"Давайте идти в мир новых технологий, изобретать новые стены. Например, стену электрического поля, которую можно легче установить, а держится она дольше. Давайте вспомним Теслу, давайте вспомним то, что Земля является электрическим проводником, что можно поставить два штыря на метре земли и через них проводить электричество. Давайте к таким стенам приходить, давайте воевать космическими ракетами, кораблями", — сказала Савченко.

Напомним, двумя неделями ранее Савченко заявила, что готова идти в президенты.