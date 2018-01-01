Савченко выдвинула требование для прохождения проверки на детекторе лжи

Нардеп в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение, отметили в СБУ.
Такое требование для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины, говорится на сайте СБУ.
"… еще до уведомления о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа", — отметили в спецслужбе.
По ее данным, политик "была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение".
Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.
Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.