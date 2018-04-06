Савченко выдвинула требование для прохождения проверки на детекторе лжи

Народный депутат Надежда Савченко в присутствии экспертов отказалась проходить психологическую экспертизу с использованием полиграфа (детектор лжи), она выдвинула требование сначала предоставить ей для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных действий.

Такое требование для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины, говорится на сайте СБУ.

"… еще до уведомления о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, политик "была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение".

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.