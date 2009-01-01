Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности

Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана, отметила нардеп.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Политик опубликовала заявление в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой рассмотреть вопрос о снятии с нее иммунитета и вынести такое постановление на голосование.
"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности", — отметила парламентарий.
Ранее сообщилось, что фракция партии ВО "Батьківщина" в Верховной Раде исключила нардепа Надежду Савченко из состава объединения. Узнать больше о решении политсилы можно здесь.