Сближение со Средиземноморьем: чем Украине интересна Мальта

За семь месяцев 2017-го Киев поставил товаров Валетте в четыре раза больше, чем за весь предыдущий год.

Петр Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека на Банковой president.gov.ua

Впервые ступившего на украинскую землю президента Мальты в Киеве встречали не только протокольный грохот пушек, но и толпы митингующих с широким ассортиментом требований. Впрочем, Мари-Луиз Колейро Прека не стремилась разобраться в причинах хороводов в центре столицы, поскольку цель визита была прагматичной — укрепить экономическое сотрудничество между странами.

Тем не менее, президенту Украины Петру Порошенко на совместном брифинге с мальтийской коллегой пришлось дать оценку происходящему на центральных улицах города. Он призвал правоохранителей обеспечить мирный характер акций и заверил в готовности сделать все от него зависящее, чтобы запустить работу антикоррупционного суда, пообещав внести в парламент новый законопроект, как только рабочая группа его подготовит. В очередной раз высказался за отмену депутатской неприкосновенности и даже зарегистрировал соответствующий законопроект, предложив чрезмерно дорожащим своим иммунитетом депутатам "порадовать" его отменой следующий парламентский созыв. Правда, с большой вероятностью этот законопроект постигнет участь нескольких предыдущих на ту же тему — в лучшем случае его предварительно одобрят и отправят на экспертизу Конституционного суда. А потом тихо положат под сукно.

Петр Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека на Банковой president.gov.ua

Порошенко четко акцентировал, что по всем требованиям митингующим следует обращаться в парламент, а он сам фактически их поддерживает. Для приверженцев "великой политической реформы" это вряд ли стало новостью, да и переписывать повестку дня акции никто не стал, но палаточный городок они все же разбили под Радой, а не на Банковой. Впрочем, вероятность того, что его обитатели задержатся там дольше, чем до конца нынешней недели, невысока. Следующих две недели парламент работает в несессионном режиме, депутаты традиционно растворятся в своих и заграничных "округах", требовать принятия законов будет не от кого.

Петр Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека на Банковой president.gov.ua

С президентом Мальты Порошенко обсуждал, прежде всего, экономические вопросы. И в этом направлении за последнее время заметен прогресс. В мае с.г. украинский лидер был на Мальте с первым в истории двусторонних отношений государственным визитом. И еще тогда заявил, что эта страна может стать хабом для продукции украинского сельского хозяйства и авиационной отрасли. Да и в налаживании торговых связей со странами Северной Африки и выходе на их рынки может помочь. Стоит отметить, что результаты визита не заставили себя долго ждать — с мая начался резкий рост экспорта украинских товаров на Мальту, а в июне на остров было ввезено товаров на сумму в 6 раз больше, чем в мае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкий гамбит, или С чем приехал в Киев Эрдоган?

Петр Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека в Администрации президента president.gov.ua

Объем экспорта продукции отечественных производителей на Мальту за семь месяцев текущего года превысил 30 миллионов долларов. Сумма выглядит незначительной, но важна тенденция — за семь месяцев 2017 года Украина поставила товаров в четыре раза больше, чем за весь предыдущий год. А вот импорт, наоборот, сократился, и, в отличие от предыдущего года, в нынешнем сальдо торгового баланса с Мальтой будет с большим плюсом. По итогам первой половины 2017 года товарооборот между странами вырос на 64% и превысил 60 миллионов долларов. При этом значительную долю украинского экспорта составляют продукты ІТ-технологий.

Петр Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека president.gov.ua

О перспективах дальнейшего сотрудничества президенты говорили и на украинско-мальтийском бизнес-форуме, где договорились о создании делового совета, который будет оказывать консультационную помощь предпринимателям обеих стран. Порошенко предложил проводить на Мальте "Недели Украины", в рамках которых наши производители смогли бы представлять свои товары. И призвал мальтийские компании расширять присутствие своего бизнеса в Украине. В свою очередь, Мари-Луиз Колейро высоко оценила проводимые в нашей стране экономические реформы, что является позитивным сигналом для иностранных инвесторов.

Петр Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека president.gov.ua

Что касается сотрудничества в авиасфере, то Киев и Валетта рассматривают возможность создания на Мальте логистического центра по обслуживанию украинских самолетов. А уже с весны следующего года намерены запустить прямое авиасообщение между странами, поскольку, очевидно, с введением безвиза со странами ЕС количество украинцев, желающих побывать на Мальте, возросло. В прошлом году на остров приехало всего лишь около 4 тысяч, но запуск прямого авиарейса наверняка приведет к существенному увеличению потока туристов из нашей страны. В Мальте около 30% ВВП приходится на туризм и эту сферу активно развивают.

Петр Порошенко и Мари-Луиз Колейро Прека в центре Киева president.gov.ua

Последние два года Украина активно ищет новые рынки и впервые открывает для себя ряд стран, которые могут быть в этом направлении перспективными. Станет ли Мальта воротами на рынки Северной Африки и Ближнего Востока или же Киеву удастся выйти на них напрямую, покажет время, но в любом случае расширение экономического сотрудничества между странами взаимовыгодно.

Наталия Гейчук

фото: president.gov.ua