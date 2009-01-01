Сделка со следствием либо пожизненное. Обозреватель объяснил, что светит Фирташу в США

США нужен официальный свидетель в суде, говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

по испанскому ордеру не отменяет возможности экстрадиции украинского олигарха в США.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Политолог напомнил, что Фирташ задержан (а не арестован) на 72 часа: "В течение этого времени суд примет решение о мере пресечения. ДФ задержан по испанскому ордеру, где он обвиняется в отмывании денег. Но данный факт (задержание по испанскому ордеру) никак не может повлиять на возможную экстрадицию ДФ в США. Ибо в австрийской юридической системе существует правило очередности. То есть, пока полностью не решится вопрос с выдачей в одну страну, — не начинается процесс о выдаче в другую. И испанский ордер существовал давно, но юридическая система Австрии выбрала такую очередность — сначала США, затем Испания. Поэтому ожидаем окончательного решения об экстрадиции в США сначала".

"В США нет ничего такого, чего они не знают обо всей транснациональной группировке. Абсолютно нет никаких секретов, включая номера счетов, схемы и т.д. Но нужен официальный свидетель в суде. И ДФ получит предложение, от которого невозможно отказаться — либо сделка со следствием (небольшой срок и показания под присягой в суде) либо пожизненное", — также написал Олег Пономарь.

Кроме того, эксперт напомнил, что Европа продолжает собирать доказательства агрессии Росси против Украины для Международного трибунала, которые евродепутат Ребекка Хармс передаст в Гаагу.

Также, напомнил обозреватель, британский парламент одобрил "закон Магнитского" и будет накладывать ответственность на тех, кто нарушает права человека и в Великобритании, и за границей.

Напомним, что Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.

фото: @shustry