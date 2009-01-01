Схватка бульдогов под ковром. Экс-депутат Госдумы рассказал о борьбе в Кремле

Илья Пономарев сравнил российского президента со Сталиным.

Пономарев сравнил Путина со Сталиным Скриншот видео с youtube.com

В окружении Владимира Путина сейчас не все спокойно, заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на "Главреде"

"Идет подковерная борьба в полном объеме. Как говорил Черчилль, схватка бульдогов под ковром. Из-под этого ковра постоянно вылетают кости съеденных. Посмотрите, сколько представителей властных элит попало в тюрьму за последние 2-3 года, сколько генералов с большими звездами на погонах оказались уволенными", - сказал он.

Пономарев отметил, что, в частности сейчас стоит вопрос о том, кто будет следующим премьер-министром, и кто будет сидеть на основных финансовых потоках.

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Экс-депутат считает, что наличие этой борьбы пока не приводит к дестабилизации системы.

"Внутри России для участников этой борьбы безопаснее, и Запад выглядит слишком слабым, чтобы можно было предать Путина и рассчитывать при этом на хотя бы защиту в случае провала гипотетического заговора. Путин понимает, что страх - это очень мощный контролер. И убийство Лесина в США, Вороненкова в Украине, Литвиненко в Англии - это все демонстрация потенциальным перебежчикам, что лучше сохранять свою лояльность", - отметил оппозиционный политик.

Однако объективные экономические факторы, по мнению Пономарева, в частности, отсутствие экономического роста, приведет к тому, что экономическая финансовая конкуренция между разными элитными кланами будет нарастать, и они вынуждены делать то, что есть сейчас. "И вот это является, безусловно, дестабилизирующим фактором, который, думаю, Путин хорошо осознает", - рассказал он.

"Именно поэтому Путин сейчас занимается активной ротацией элит, что очень напоминает действия Сталина в конце 40-х - в начале 50-х годов с назначением молодых технократов на ведущие управленческие должности. Может ли это закончиться 1953 годом? Думаю, может. Думаю, что запасы яда у силовиков никуда не исчерпались", - резюмировал Пономарев.