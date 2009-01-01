Силы АТО подавляли огневую активность врага, но потеряли бойца

Вчера террористы, в частности, открывали огонь из оружия, запрещенного мирными соглашениями.

Каска, иллюстрация Facebook.com

По его данным, бойцы десять раз подавляли огневую активность противника.

"Российско-оккупационные войска на различных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", — отмечается в сообщении.

На Донецком направлении усложнилась ситуация на Приазовье, враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка.

С наступлением сумерек обстрелял из 120-мм миномета защитников Талаковки. В общем, по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов злоумышленники выпустили почти 100 мин различных типов. Также из 82-мм минометов и гранатометов террористы атаковали подступы к Авдеевки и Новотроицкому.

На Луганском направлении боевики из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП — около Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов — возле Новозвановки и Новоалександровки.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на Главное управление разведки ведомства, говорил, что российское командование в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" приказало повысить боевую готовность личного состава.