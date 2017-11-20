Саботаж в ЛДНР. Боевики отказываются идти воевать против сил АТО

Среди личного состава боевиков на Донбассе продолжает расти недовольство условиями службы и нежелание участвовать в боевых действиях против сил АТО, а также существенно увеличивается количество случаев, когда они оставляют передовые позиции.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"Среди личного состава российских оккупационных войск продолжает расти недовольство условиями службы и нежелание участвовать в боевых действиях против сил АТО", — говорится в сообщении.

"В частности, 18 ноября с.г. решением командования т.н. 1 АК снято с передовой позиции и выведено в тыл одно из подразделений из-за саботажа выполнения им задач по ведению боевых действий против сил АТО.

17 ноября с.г. в одном из соединений т.н. 2 АК сорван план очередной ротации из-за увеличения количества личного состава, который отказывается отправляться на передовую и участвовать в боевых действиях против сил АТО", — сказал Лысенко.

Ранее в ГУР Минобороны отмечали, что российское командование приказало террористам повысить боевую готовность на Донбассе.