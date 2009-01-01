Спецоперация силовиков. Гончаренко признал, что его "похищение" было инсценировкой

Я стал участником спецоперации украинских силовых структур по обезвреживанию очередного террористической группировки, рассказал нардеп.

Алексей Гончаренко фото: dumskaya.net

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о спецоперации, в которой он принял участие.

Об этом Гончаренко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Со мной все в порядке, я в безопасности, чувствую себя нормально. Я стал участником спецоперации украинских силовых структур по обезвреживанию очередного террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и в Одесской области", — сообщил Гончаренко.

По словам депутата, он знал о спецоперации СБУ.

"Эта операция длилась много недель. Эту группировка вели, документировали их разговоры, получая соответствующие санкции суда.

Там была тщательная и кропотливая работа СБУ. Я на каком-то этапе был уведомлен о том, что одним из объектов атаки для этой группировки был выбран именно я", — рассказал он.

Он рассказал, что для его похищения злоумышленники выбрали 23 февраля — "сакральный для них день".

"Вчера я был в ВР, после того уехал в Одессу, приехал утром, увидел, что я уже в Одессе, дальше было инсценировано мое похищение. Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, поехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Гончаренко выехал на встречу в Одессу и был похищен. Позже в прокуратуре сообщили, что нардеп находится в безопасности, а заказчиком похищения являлся депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.