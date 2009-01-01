Стать царем, как Николай ІІ. Почему Путин держится за пожизненную власть

Украина нужна России как рынок сбыта и источник сырья, говорит Игорь Козий

Игорь Козий Главред

Воинственные заявления России, звучащие в ответ на— это элемент информационно-психологической войны с целью запугать противника, в то время как РФ не в состоянии воевать с Альянсом. И на этом фоне президент РФ Владимир Путин пытается удержаться у власти пожизненно.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал в комментарии "Главреду".

"Россия проводит мощную информационно-психологическую операцию. Это не боевая операция, это не операция с применением ядерного оружия, это не операция с применением массовых армейских действий. Основная цель ИПсО состоит в дезориентации общества — и зарубежного, и российского", — объяснил военный эксперт.

"Зачем это делать в России? Власть там хочет задержаться не на год-два, а быть канонизированной, Путин хочет стать царем, как Николай ІІ, пожизненно. Именно в этом заключаются так называемые "национальные интересы Российской Федерации". А вместе с тем есть желание уничтожить наши предприятия, которые находятся на Донбассе (мы видим, что сделали с "Топазом"), иметь Украину как рынок сбыта (покупать в Германии, а Украине этот товар продавать значительно дороже), а также использовать Украину как территорию для получения природных ресурсов, чтобы можно было обогащаться Кремлю", — продолжает эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

"Так что Россия использует современный метод — информационно-психологическую операцию. Не будет, не готова сегодня Российская Федерация проводить войну длительностью десять лет, как СССР в Афганистане. Россия сегодня не в состоянии вести войну, которая была бы дольше войны в Грузии в 2008 году. Не готов сегодня и народ РФ воевать", — поделился мнением Игорь Козий.

"Да, есть отдельные лица, которым нажали на кнопку "патриотизм", и они, не поняв, что к чему, убеждены, что есть угроза для Российской Федерации, и она — всюду: и в Сирии, и в Германии, и в США, и в Украине — везде. Это и называется дезориентировать не только мировое сообщество, но и российский народ. Россия просто использует мощный информационный ресурс, которым пытаются задурить мозги по обе стороны границы", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, эксперт центра Разумкова Николай Сунгуровский в комментарии "Главреду" рассказал, что России давно сорвало крышу, поэтому Путин может спровоцировать себя лучше НАТО.