Сытник объяснил, зачем встречался с Порошенко под покровом ночи "тет-а-тет"

Глава НАБУ отрицает присутствие на встрече депутата Александра Грановского.

Сытник объяснил, зачем встречался с Порошенко. nv.ua

Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил, что в ночь с 26-го на 27 апреля встречался с президентом Украины Петром Порошенко в его имении в Козине . При этом он утонил, что бывал у президента "несколько" раз.

"Встреча была как раз тет-а-тет, и она касалась вопроса антикоррупционного суда", – заявил он в комментарии "Схемам".

По его словам, они с главой государства обсуждали участие международных экспертов в компетенции этого суда.

"Я занял такую позицию: нет никаких компромиссов. То есть должно быть то, что с самого начала предлагалось экспертной средой и нашими международными партнерами", – уточнил Сытник.

На вопрос, почему встреча состоялась именно дома у президента, да еще и ночью, а не в рабочее время в Администрации президента, глава НАБУ заявил лишь: "Я не скрываю ничего. Это же не была тайная встреча".

При этом Сытник отрицает присутствие на встрече депутата Александра Грановского, подчеркнув, что "встреча была с президентом тет-а-тет".

Как сообщалось, народного депутата от БПП Александра Грановского неофициально называют куратором Банковой в судах, прокуратуре и помощником президента по "особо важным делам", которые не всегда имеют отношение к депутатской работе.

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