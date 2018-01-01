Трамп назвал Крым российским и раскритиковал Украину - BuzzFeed

Президент США якобы отметил, что "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

Дональд Трамп Reuters Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским, так как все его жители говорят по-русски.

Об этом пишет информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника, которые поделились данной информацией на условиях анонимности.

По данным портала, американский лидер сделал соответствующее заявление в прошлую пятницу, 8 июня, во время ужина на саммите G7.

Как пишет издание, Трамп также поинтересовался у лидеров G7, почему они находятся на стороне Украины, ведь "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире". Издание уточняет, что из заявления неясно, было ли оно сделано в шутку или же эти слова являются признаком резкого отклонения от нынешнего внешнеполитического курса Штатов.

Ранее Трамп выразил желание вернуть Россию в формат G8. Комментируя заявление американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что российская сторона делает акценты на других форматах.

Комментируя заявление американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что российская сторона делает акценты на других форматах.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

В связи с ситуацией в Украине и в Крыму в марте 2014 года "Большая семерка" на заседании в Гааге приняла решение, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 без участия России.

Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение", говорилось в совместном заявлении руководства стран-членов. Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия.

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