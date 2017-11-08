У Путина прокомментировали возможный разрыв дипотношений Украины и России

Песков отметил, что в случае, если официальный Киев всё-таки пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

В России считают вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева суверенным делом Украины.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

В то же время Песков отметил, что в случае, если официальный Киев всё-таки пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

"В Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято в этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию", — сказал пресс-секретарь Путина.

На вопрос о том, кто в случае одобрения Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между Россией и Украиной, Песков ответил: "Гипотетические рассуждения вряд ли уместны".

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация, что Верховная Рада Украины на следующей неделе может проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией.

Стоит также отметить, что дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной были установлены 14 февраля 1992 года. В 2014 году Москва и Киев отозвали своих послов в связи с Крымом и военными действиями на Донбассе.

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