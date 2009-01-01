Учения "Запад-2017". Порошенко заявил об угрозе вторжения войск РФ в Украину из Беларуси

Президент обеспокоен возможной угрозой территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

заявил о возможной угрозе территориальной целостности Украины в связи с проведением совместных стратегических учений Беларуси и РФ "Запад-2017".

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам в Харькове, сообщает УНИАН.

"Что касается учений "Запад", мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе и для территориальной целостности Украины", — заявил он.

"Я могу подчеркнуть, что во время визита президента Беларуси Лукашенко мы отдельно обсуждали этот вопрос, и мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Я надеюсь, что это слово сдержат, нет оснований это ставить под сомнение. Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена к учениям (в Беларусь. — Ред.) была выведена и угрозы были сняты", — подчеркнул глава государства.

Ранее "Главред" сообщал, что, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений "Запад-2017" составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.