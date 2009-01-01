Учения "Запад-2017". Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны — Турчинов

Украина рассматривает Канаду "не просто как стратегического партнера, а как друга", сказал секретарь СНБО.
Об этом он рассказал на встрече с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром, говорится на сайте СНБО.
В то же время чиновник подчеркнул, что Украина рассматривает канадское государство "не просто как стратегического партнера, а как друга".
"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработанные воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", — сказал секретарь.
Ранее Александр Турчинов говорил, что Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.