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Учения "Запад-2017". Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны — Турчинов

Сегодня, 15:54

Украина рассматривает Канаду "не просто как стратегического партнера, а как друга", сказал секретарь СНБО.

Путин
Владимир Путин Reuters
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" президент Российский Федерации Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.

Об этом он рассказал на встрече с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром, говорится на сайте СНБО.

В то же время чиновник подчеркнул, что Украина рассматривает канадское государство "не просто как стратегического партнера, а как друга".

"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработанные воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", — сказал секретарь.

Ранее Александр Турчинов говорил, что Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.

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Россия, Путин, Турчинов, СНБО, учения, Запад-2017, Канада, война
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