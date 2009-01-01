Украина рассматривает Канаду "не просто как стратегического партнера, а как друга", сказал секретарь СНБО.

Владимир Путин Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что во времяпрезидент Российский Федерациипоказал готовность к ведению мощной континентальной войны.

Об этом он рассказал на встрече с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром, говорится на сайте СНБО.

В то же время чиновник подчеркнул, что Украина рассматривает канадское государство "не просто как стратегического партнера, а как друга".

"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработанные воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", — сказал секретарь.

Ранее Александр Турчинов говорил, что Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.