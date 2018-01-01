Украине нужно еще 25 лет, чтобы построить нормальную страну – Портников

Журналист отметил, что не все реформы граждане могут ощутить на себе сразу.

Виталий Портников.

Несмотря на существующие негативные процессы, Украина после 2014 года уверенно идет по пути реформ.

Такое мнение в ходе общения с читателями на "Главреде" высказал украинский журналист и телеведущий Виталий Портников, отметив, что результаты реформ не всегда ощущаются сразу.

"Конечно, реформы идут не так быстро, как хотелось бы. Но во многих сферах они уже ощущаются. Вместе с тем, граждане очень часто чувствуют то, с чем не сталкиваются. Социология показывает, что большинство опрошенных, которые никогда не сталкивались с судами или полицией, уверены в коррумпированности этих структур. Это не значит, конечно, что коррупции нет, но означает, что многие выводы люди делают не по собственному опыту, а по тому, что слышат в медиа или в собственной среде", - сказал Портников.

Журналист также отметил, что существующие негативные процессы - результат промедления с реформами или их подмены.

"Украина после 2014 года уверенно продвигается по пути реформ. Наши успехи очевидны. Нам нужно еще 20-25 лет, чтобы построить нормальную страну. Украинцы могут все это остановить следующем году, проголосовать за популистов. Это будет неплохая прививка новыми трудностями и разочарованиями. После этого мы снова вернемся к реформам, но нам нужно будет еще 30-35 лет до их окончания. Учитывая колониальный опыт Украины, и то, и другое неплохо", - резюмировал он.

Ранее международные правозащитники опубликовали отчет, согласно которому Украина снизилась в международном рейтинге демократии, стабильной в стране остался лишь уровень коррупции.

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