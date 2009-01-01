"Узнали" на фото. В России Яценюку приписывают участие в боевых действиях в Приднестровье

Российские силовики обнаружили фото членов УНА-УНСО в 1992 году в Приднестровье.

Арсений Яценюк фото: kmu.gov.ua

В ходе расследования в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка следователи РФ выдали его за участника боевых действий в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо в Facebook.

В материалах так называемого "чеченского дела" Яценюка российские силовики обнаружили фото членов УНА-УНСО в 1992 году в Приднестровье и одного из мужчин на нем назвали Яценюком. Так якобы установила "экспертиза фото".

На фотографиях из дела бывшего премьера сравнивают с мужчинам в очках, лицо которого просто невозможно разглядеть.

"С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченского дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО в 1992 году в Приднестровье. На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка. Ниже — фото из материалов расследования, на основании которого было вынесено решение суда Ессентуков о заочном аресте Яценюка", — написала она.

Напомним, ранее российский суд постановил арестовать Яценюка по делу "чеченских зверств".

Фото: Фейсбук О.Лаппо.