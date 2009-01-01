В бандах ДНР меняют командиров — разведка

Боевики возмущены кадровыми перестановками, отметили в Минобороны.

Боевик ДНР, иллюстрация instagram.com/sashakots

На захваченной части Донбасса в "соединениях и частях"производится замена командиров "подразделений".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что кадровые перестановки вызывают возмущение личного состава.

"… производится замена командиров "подразделений". Мероприятия направлены на искоренение проявлений недовольства методами управленческой деятельности российского оккупационного командования", — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что командование боевиков ДНР и ЛНР ищет среди личного состава "соединений и частей" неблагонадежных лиц, отдельные командиры предлагают "военнослужащим" избежать попадания в "черные списки" за взятку.