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В бандах ДНР меняют командиров — разведка

Сегодня, 17:05

Боевики возмущены кадровыми перестановками, отметили в Минобороны.

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Боевик ДНР, иллюстрация instagram.com/sashakots
На захваченной части Донбасса в "соединениях и частях" самопровозглашенной ДНР производится замена командиров "подразделений".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что кадровые перестановки вызывают возмущение личного состава.

"… производится замена командиров "подразделений". Мероприятия направлены на искоренение проявлений недовольства методами управленческой деятельности российского оккупационного командования", — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что командование боевиков ДНР и ЛНР ищет среди личного состава "соединений и частей" неблагонадежных лиц, отдельные командиры предлагают "военнослужащим" избежать попадания в "черные списки" за взятку.

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Донбасс, ДНР, боевики, ГУР, разведка, Минобороны, замена, командиры
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