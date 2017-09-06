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В частной разведке США узнали, как Путин хочет расколоть единую позицию Запада по РФ

Сегодня, 21:44

Россия пытается взять паузу в переговорах со Штатами, считают аналитики.

Путин, клоун
Владимир Путин Reuters
Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина по вводу миротворцев ООН на восток Украины более всего направлено на то, чтобы расколоть единую позицию стран Запада по стране.

Об этом идет речь в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

По мнению экспертом, РФ пытается взять паузу в переговорах с США и создать себе образ государства, которое стремится ограничить уровень насилия на Донбассе.

"Но более всего предложение Путина направлено на то, чтобы расколоть единую позицию западных стран по России и дать Москве больше возможностей для маневра во взаимоотношениях с другими странами", — отмечается в документе.

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Россия, Украина, Донбасс, Путин, ООН, миротворцы, Запад, Путин, Stratfor
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