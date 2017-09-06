В частной разведке США узнали, как Путин хочет расколоть единую позицию Запада по РФ

Россия пытается взять паузу в переговорах со Штатами, считают аналитики.

Владимир Путин Reuters

Предложение президента Российской Федерацииболее всего направлено на то, чтобы расколоть единую позицию стран Запада по стране.

Об этом идет речь в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

По мнению экспертом, РФ пытается взять паузу в переговорах с США и создать себе образ государства, которое стремится ограничить уровень насилия на Донбассе.

"Но более всего предложение Путина направлено на то, чтобы расколоть единую позицию западных стран по России и дать Москве больше возможностей для маневра во взаимоотношениях с другими странами", — отмечается в документе.