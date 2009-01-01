Во многих уголках мира Россия создала зоны опасности и страха, отметила Климпуш-Цинцадзе.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванназаявила, что,, Российская Федерация заполнила его таким количеством оружия, которое имеет далеко не каждая страна Европы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook и опубликовала карту полуострова с изображением, на котором, в частности, указано количество стянутых военных, вооружения и техники РФ.

В то же время член Кабмина подчеркнула, что все территории, к которым тянутся руки страны, "превращаются в большие концентрационные лагеря, где наибольшей ценностью является российское оружие, которое держат бесправные и нищие люди".

"Во многих уголках мира Москва создала зоны опасности и страха, с помощью которых дестабилизирует разные регионы планеты. Действительно ли она такая сильная? Нет. Как и вся современная Россия, ее армия тоже является советским наследием из прошлого", — добавила чиновник.

По ее словам, сила РФ "в ее наглости и нерешительности свободного мира". "Она сильная, пока ей не оказывают сопротивление. Даже самый слабый может победить хулигана, когда начинает справедливо отстаивать свое достоинство и права. А мы — далеко не самые слабые", — говорится в сообщении.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что Россия стянула в захваченный Крым очень большие силы, непропорциональные его вместимости.