В ЛНР разразились громким заявлением: Донбасс должен войти в состав Украины

Дейнего не уточнил, что значит "полная самостоятельность республик", как это будет прописано в Конституции Украины.

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Оккупированные территории Донбасса (ЛНР и ДНР — ред.) "войдут в состав Украины поскольку другого пути не существует".

Об этом заявил представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего в эфире телеканала "ГТРК ЛНР", говорится на одном из сепаратистских сайтов.

"В рамках Минских соглашений мы приняли на себя определенные обязательства. Поэтому здесь, как раз, задача всю логику процесса выстраивать исходя из того, что территории Луганской и Донецкой народных республик должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина. Нам нужно выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом, а уже после этого решать, как будет развиваться судьба республик дальше" — заявил Дейнего, заверив, что не является сторонником этой позиции.

Однако, он не уточнил, что значит "полная самостоятельность", как это будет прописано в Конституции Украины и не будет ли противоречить "движение дальше" новой украинской конституции.

Также Дейнего считает, что на данном этапе не имеет значения, как именно нужно называть государство: ЛНР или ОРДиЛО.

Ранее комбат "Филин" спрогнозировал, когда Украина вернет оккупированные Донбасс и Крым.

видео: ГТРК ЛНР