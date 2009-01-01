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В Мадриде рассказали о вмешательстве россиян в каталонский кризис

Сегодня, 10:18

Испанское правительство зафиксировало вмешательство россиян в референдум о независимости Каталонии 

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Каталония Референдум
Россияне вмешивались в каталонский референдум Reuters
Главы министерств обороны и иностранных дел Испании объявили о вмешательстве россиян в референдум о независимости Каталонии ради дополнительной дестабилизации страны.

Руководитель испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Дастис рассказал о том, что испанские власти обнаружили в Twitter, Facebook и другие социальных сетях / сайтах фальшивые аккаунты, половина которых обслуживалась из России, а треть - из Венесуэлы.

Как сказал дипломат, все эти профили были созданы для распространения слухов и фейковых новостей, которые преувеличивали преимущества отделения Каталонии от Испании.

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, в свою очередь, заявила о том, что группы россиян, о которых идет речь, по-прежнему пытаются добиться нестабильности по всей Европе.

Напомним, ранее "Главред" сообщал о подписании руководством Каталонии "Декларации о независимости" 

Теги:  
Испания, Каталония, Россия, референдум, социальные сети, Twitter, Facebook
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