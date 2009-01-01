Минобороны назвало потери боевиков: уничтожены танк, миномет и три десятка террористов

Еще 51 боевик получил ранения, говорит Мотузяник.

Танк боевиков, иллюстрация jpgazeta.ru

За прошедшую неделю (14-20 августа) на востоке Украины уничтожено 30 оккупантов, еще 51 — получил ранения.

Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины есть подтвержденные потери противника за прошедшую неделю. Они, в частности, составили 30 погибших оккупантов, 51 ранен, а также уничтожены три единицы вражеской техники — миномет, грузовик ЗиЛ и танк", — сказал Мотузяник.

По его словам, самые большие потери боевики понесли на Мариупольском направлении — на участке фронта Новотроицкое—Широкино.

Также он рассказал о потерях Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий к счастью погибших в рядах ВСУ нет, лишь пятеро военнослужащих получили ранения и боевые травмы", — заявил Мотузяник.

Напомним, неделей ранее (7-13 августа) были уничтожены восемь боевиков, а 35 — получили ранения.

Также напомним, что на днях "Главред" сообщал: под Мариуполем силы АТО уничтожили 7 боевиков, еще 17 ранены.