Боевики поплатились за наглость под Авдеевкой. В Минобороны назвали потери врага за неделю

В зоне АТО на Донбассе боевики поплатились за наглое поведение — за прошедшую неделю (7-13 августа) были уничтожены восемь злоумышленников, а 35 — получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.

В те же время он уточнил, что львиная доля потерь противника приходится на район Авдеевки Донецкой области и южную часть Мариупольского направления.

По словам Мотузяника, там террористы "обычно ведут себя наиболее нагло и, соответственно, наталкиваются на точный ответный огонь (сил АТО — Ред.) или становятся жертвой собственной беспечности".

Ранее волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена пулеметная точка боевиков, вооруженная крупнокалиберным пулеметом НСВ-12,7 ("Утес"), вместе с расчетом.