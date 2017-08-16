Под Мариуполем силы АТО уничтожили 7 боевиков, еще 17 ранены — соцсети

После того как, под Мариуполем украинский спецназ уничтожил склад оружия "морпехов" ДНР, также стало известно, что на Мариупольском направлении были уничтожены еще семь боевиков, а 17 — получили ранения различной степени тяжести, поэтому число безвозвратных потерь у террористов может возрасти.

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

Впрочем, спецназовец не стал уточнять подробности операции, а официального подтверждения потерь боевиков тоже не поступало.

Ранее "Главред" со ссылкой на волонтеров сообщал, что в результате взрыва на складе склада оружия боевиков у Авдеевки и в ходе боевых действий под Мариуполем террористы потеряли убитыми 7 человек.