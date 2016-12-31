В Минобороны рассказали о раненом силовике под Попасной, опубликована карта зоны АТО

На Луганском направлении главным событием вчерашнего дня стало боестолкновение между силами АТО и противником.

Украинские военные на Донбассе Reuters

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Новоалександровке ( под Попасной ).

Об этом рассказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении главным событием вчерашнего дня стало боестолкновение между силами АТО и противником, которое состоялось в Новозвановке (это под Попасной). События разворачивались следующим образом: еще ночью, около 2 часов, наши позиции были обстреляны. Еще 2 короткие провокации состоялись уже днем, после 4 часов. В конце концов, группа противника (до 15 боевиков) пошла в атаку. При этом их прикрывал минометный огонь. Это произошло около 16 часов.

Столкнувшись с организованную оборону и точный огонь, оккупанты отступили. Чуть позже состоялась еще одна попытка вражеского наступления, которая закончилась для них так же неудачно. Обе атаки продолжались всего 50 минут. Украинские войска потерь в этом бою не понесли.

Также вражеские обстрелы вчера состоялись в Станице Луганской и Новоалександровке. Тяжелое вооружение там не применялось.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов и 1 боестолкновение.

На Донецком направлении вражеские обстрелы произошли практически на всех рубежах.

Это произошло во второй половине дня, ведь от полуночи до 13 часов вчера там было спокойно. Тяжелое вооружение противник не применял. Обстрелы были достаточно длительными – от 30 минут до 2,5 часов.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении обстановка остается неизменной. Основные боевые действия идут на юге. В Талаковке и Широкино вчера состоялось 3 минометных обстрела со стороны противника. Вражеский огонь из легкого вооружения не утихал целый день (с 12:00 до позднего вечера).

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 вражеских обстрела.

Напомним, 30 декабря, в зоне проведения АТО противник напал на наблюдательный пункт украинских военных в районе Попасной на Луганщине, нападение было отражено.