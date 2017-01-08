В Минобороны рассказали о раненых силовиках на Донбассе, опубликована карта зоны АТО

Рождественская ночь сказалась сильным увеличением количества обстрелов и провокаций со стороны боевиков.

Боевики на Донбассе

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения. Это произошло в двух "горячих точках" — трое воинов были ранены около Троицкого во время вражеского минометного обстрела, и еще трое — в результате провокаций вблизи Крымского.

Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его данным, рождественская ночь сказалась сильным увеличением количества обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Враг активно применяет тяжелое вооружение и нарушает режим прекращения огня как днем, так и ночью.

На Луганском направлении враг активизировался на всех традиционных "горячих точках". В течение суток оккупанты открыли огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Всего боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск. Также почти каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем из гранатометов в указанных местах, а еще у Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево.

На Донецком направлении ситуация неизменна — главные противостояния происходят в районе Донецкого аэропорта на Светлодарской дуге и горловском периметре. Вблизи села Троицкое, недалеко от Горловки, боевики выпустили 9 минометных мин и стреляли из БМП. Также, кроме провокаций возле поселка Луганское на Светлодарской дуге, одна провокация пришлась на окраины Новолуганского. Здесь с 19:18 до 19:40 боевики применили стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении боевики применили минометы и артиллерию. Всего выпустили 6 артиллерийских снарядов и 87 минометных мин.

Боевики привлекли артиллерию против сил АТО в районе села Водяное, а минометный огонь фиксировался на всем участке — от Марьинки и Павлополя до Талаковки и Широкино. Обстрелы на направлении продолжались в течение всей суток, особенно интенсивно — после двух дня.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.