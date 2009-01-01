В Николаеве депутаты горсовета досрочно прекратили полномочия мэра, градоначальник пригрозил судом

Такое решение принято 5 октября в ходе тайного голосования 42 голосами.

Александр Сенкевич nikvesti.com

В четверг, 5 октября, депутаты Николаевского городского совета досрочно прекратили полномочия городского головы Александра Сенкевича

Такое решение принято 5 октября в ходе тайного голосования 42 голосами "за" (при необходимых 26), сообщает УНИАН.

Фракция "Самопомощь" отказалась от участия в голосовании.

Всего голосовали 43 депутата, 1 бюллетень признан недействительным.

Ранее 5 октября депутаты, заслушав отчет мэра признали его работу неудовлетворительной.

Секретарем горсовета является Татьяна Казакова, которая будет исполнять обязанности городского головы до проведения внеочередных выборов.

В свою очередь сам Сенкевич после принятия горсоветом решения о выражения ему недоверия и прекращении полномочий заявил, что будет оспаривать это решение в суде.

"Я считаю, что сегодняшнее решение незаконно и буду оспаривать его в суде. Одно, что мне будет сложно делать - это смотреть вам в глаза. Я думал, что достойный депутат может принять решение самостоятельно, а не под диктовку политических сил", — заявил Сенкевич.

Он подчеркнул, что уверен в давлении на депутатов горсовета.

"То, что сегодня произошло в этом зале, я называю изнасилованием такого понятия как местное самоуправление", — заявил мэр.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман отчитал мэра Николаева за "ковыряние" в мобилке.