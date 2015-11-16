Выборы мэра в Николаеве: названо имя победителя

В Николаеве во втором туре выборов мэра города победил кандидат от партии "Самопоміч" — Александр Сенкевич.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что официальные результаты избирательной гонки объявила председатель городской избирательной комиссии Дарья Овчинникова.

"За Сенкевича проголосовали 80 тыс. 636 жителей (54,9%), а Игоря Дятлова, который выдвигался от "Оппоблока", поддержали 63 тыс. 567 человек (43,28%)", — приводят ее данные журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.

Фото: nikvesti.com