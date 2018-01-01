В Раде призвали принять закон о государственном языке уже на этой неделе

Максим Бурбак заявил, что закона о государственном языке до сих пор нет, существует только норма Конституции.

В "Народном фронте" призвали как можно скорей проголосовать за закон о государственном языке. Народный фронт

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (5670-д). Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале имеем компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта", - подчеркнул он.

Бурбак подчеркнул, что на сегодня нет закона о государственном языке, существует только норма Конституции, поэтому парламент должен выполнить свой долг и принять закон о государственном языке.

"Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что: "Государственным языком в Украине является украинский язык". В конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным взрывной закон парочки "регионалов", который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал – восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг мы должны выполнить", - подчеркнул руководитель фракции.

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Он также отметил, что законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного имеет широкую поддержку среди экспертов, общественности и ученых.

"Академическая среда и украинские интеллектуалы активно поддерживают этот законопроект. Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша фракция настаивает на его скорейшем принятии. Защита и утверждение украинского языка – это вопрос национальной безопасности и противодействие гибридной агрессии "русского мира"", - подчеркнул Максим Бурбак.

Ранее "Народный фронт" инициировал в Раде обращение к Европе с просьбой заблокировать "Северный поток-2".