Украине для членства в НАТО необходимо завершить немало реформ - нардеп

"Народный фронт" считает ожидаемым и правильным решением НАТО признание за Украиной статуса страны–аспиранта Альянса. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак на Согласительном совете.

"Это ожидаемое и правильное решение. "Народный фронт" последовательно определяет вступление в НАТО как стратегический приоритет Украины. Наши союзники в Североатлантическом альянсе должны осознавать, что членство Украины в НАТО – это не столько вопрос безопасности Украины, как залог безопасности и мира в Европе и в мире в целом", - подчеркнул он.

По его словам, дя присоединения Украины к НАТО нужна политическая воля Альянса.

"Так же должно быть понимание того, что с Украиной НАТО однозначно станет сильнее", - добавил Бурбак. Руководитель фракции также отметил, что Украине для полного членства необходимо завершить немало реформ.

"На пути в НАТО нас также ждет немало работы. Нам необходимо завершить антикоррупционную реформу и создать независимый антикоррупционный суд. Нас ждет реформа сектора обороны и ВПК, принятие закона о нацбезопасности, который, кроме реформы системы управления оборонного сектора, предусматривает, что вступление в ЕС и НАТО являются нашими стратегическими приоритетами", - подчеркнул он.

"Надо признать, что благодаря политической воле и решительности действий правительства и коалиции сразу после Революции достоинства мы невероятно продвинулись в направлении к членству в НАТО. "Народный фронт" и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы Украина в ближайшее время стала членом НАТО. Это абсолютно возможно, и мы приложим для этого все свои усилия", - резюмировал Бурбак.

Как сообщалось ранее, "Народный фронт" инициировал в Раде обращение к Европе с просьбой заблокировать "Северный поток-2".