В Раде призвали принять закон о государственном языке уже на этой неделе

Фракция "Народный фронт" настаивает на рассмотрении на этой пленарной неделе в первом чтении законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (5670-д). Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале имеем компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта", - подчеркнул он.

Бурбак подчеркнул, что на сегодня нет закона о государственном языке, существует только норма Конституции, поэтому парламент должен выполнить свой долг и принять закон о государственном языке.

"Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что: "Государственным языком в Украине является украинский язык". В конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным взрывной закон парочки "регионалов", который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал – восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг мы должны выполнить", - подчеркнул руководитель фракции.

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Он также отметил, что законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного имеет широкую поддержку среди экспертов, общественности и ученых.

"Академическая среда и украинские интеллектуалы активно поддерживают этот законопроект. Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша фракция настаивает на его скорейшем принятии. Защита и утверждение украинского языка – это вопрос национальной безопасности и противодействие гибридной агрессии "русского мира"", - подчеркнул Максим Бурбак.

Ранее "Народный фронт" инициировал в Раде обращение к Европе с просьбой заблокировать "Северный поток-2".