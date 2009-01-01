В России украинского журналиста Сущенко могут приговорить к 20 годам тюрьмы — Фейгин

Завтра к Сущенко прилетают на свидание жена с дочерью, рассказал Фейгин.

Роман Сущенко niknews.mk.ua

Украинского журналиста Романа Сущенко в России могут осудить на 20 лет лишения свободы.

Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин, сообщает УНИАН.

"Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетают на свидание жена с дочерью, в канун "суда", где ему собираются выписать 20 лет за "сбор информации о предположительном вторжении России в Украину" летом-осенью 2016-го, по версии следствия", — сказал Фейгин.

Напомним, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну".

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж".

25 сентября Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено. "Мы ознакомились с двумя томами из десяти. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину", — сказал адвокат.

10 ноября Мосгорсуд признал законным продление ареста Сущенко до 30 ноября.