В СБУ предложили ввести уголовную ответственность для депутатов и политиков за поездки в РФ

Это однозначно поможет нам в работе, подчеркнул Грицак.

В СБУ хотят ввести уголовную ответственность для депутатов ru.alfa-kiev.org.ua

В Украине необходимо ввести уголовную ответственность для депутатов и политиков за поездки в Россию

Об этом заявил на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает 112.ua.

Глава ведомства сказал, что поддерживает инициативу президента Украины Петра Порошенко по усилению контроля за въездом иностранцев в страну.

"Это однозначно поможет нам в работе", — подчеркнул Грицак.

"И я бы пошел еще дальше. Я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", — подчеркнул Грицак.

Напомним, 1 сентября президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории страны".

Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ и лиц без гражданства при осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.