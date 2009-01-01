В СБУ предложили ввести уголовную ответственность для депутатов и политиков за поездки в РФ

Это однозначно поможет нам в работе, подчеркнул Грицак.
Об этом заявил на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает 112.ua.
Глава ведомства сказал, что поддерживает инициативу президента Украины Петра Порошенко по усилению контроля за въездом иностранцев в страну.
"Это однозначно поможет нам в работе", — подчеркнул Грицак.
"И я бы пошел еще дальше. Я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", — подчеркнул Грицак.
Напомним, 1 сентября президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории страны".
Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.
Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.
Кроме того, Кабмин должен обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ и лиц без гражданства при осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.