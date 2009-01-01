В СБУ считают, что "Гиви" могли уничтожить "службы" боевиков

Информацию об убийстве командира банды "Сомали" в результате теракта еще нужно проверить, отметил Тандит.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время собеседник уточнил, что сведения об убийстве злоумышленника в результате теракта еще нужно проверить.
"Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определенные процессы", — отметил Тандит.
По его словам, "очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и, возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами". "Но это предположение", — добавил советник председателя спецслужбы.
Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в Донецке взорван кабинет Михаила Толстых вместе с владельцем. Ознакомиться со сведениями беглеца можно здесь.