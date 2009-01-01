В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе было горячо

За прошлые сутки противник более 20 раз стрелял, ранены защитники Украины.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 13 августа, вбоевики 25 раз нарушили, стреляя из разного оружия, ранены два украинских воина.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, наиболее горячо было на Донецком направлении, в районе промзоны Авдеевки.

Там с 18 часов и до полуночи террористы практически не прекращали обстрелы опорных пунктов из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате одной из атак ранен наш боец. Также вечером под вражеским огнем оказались укрепления неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского и Луганского. В ответ почти на каждый обстрел противника силы АТО накрывали боевиков плотным огнем.

На Луганском направлении враг сконцентрировал огневую активность возле Крымского. Только за вечер и ночь злоумышленники пять раз обстреляли позиции вблизи населенного пункта из 120-мм миномета и гранатометов различных систем.

На Мариупольском вечером стреляли в районе Водяного и Широкино. Кроме того, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение к всем нормам гуманитарного права и мирным соглашений, били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. К счастью, никто не пострадал.

Ранее волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена пулеметная точка боевиков, вооруженная крупнокалиберным пулеметом НСВ-12,7 ("Утес"), вместе с расчетом.

Видео: Військове телебачення України