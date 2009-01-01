В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе было горячо

За прошлые сутки противник более 20 раз стрелял, ранены защитники Украины.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В ведомстве уточнили, наиболее горячо было на Донецком направлении, в районе промзоны Авдеевки.
Там с 18 часов и до полуночи террористы практически не прекращали обстрелы опорных пунктов из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.
В результате одной из атак ранен наш боец. Также вечером под вражеским огнем оказались укрепления неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского и Луганского. В ответ почти на каждый обстрел противника силы АТО накрывали боевиков плотным огнем.
На Луганском направлении враг сконцентрировал огневую активность возле Крымского. Только за вечер и ночь злоумышленники пять раз обстреляли позиции вблизи населенного пункта из 120-мм миномета и гранатометов различных систем.
На Мариупольском вечером стреляли в районе Водяного и Широкино. Кроме того, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение к всем нормам гуманитарного права и мирным соглашений, били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. К счастью, никто не пострадал.
Ранее волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена пулеметная точка боевиков, вооруженная крупнокалиберным пулеметом НСВ-12,7 ("Утес"), вместе с расчетом.