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В штабе АТО рассказали, как воины заставляли боевиков соблюдать "тишину"

Сегодня, 08:01

На Донбассе вчера враг увеличил количество обстрелов позиций наших защитников.

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Боевик с оружием, иллюстрация lug-info.com
В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 8 октября, боевики 26 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских воинов, потерь нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы 19 раз ответным огнем заставляли противника придерживаться перемирия.

По его данным, прошедшие сутки завершились увеличением количества обстрелов позиций украинской армии со стороны террористов, в основном враг использовал гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером на Донецком направлении злоумышленники из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по позициям возле Авдеевки, Песков, Майорска, Луганского и шахты "Бутовка". Военные ответным огнем жестко подавляли активность противника.

На Луганском направлении боевики четыре раза и на протяжении нескольких часов открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, разных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского.

Также дважды под гранатометный огонь террористов попали укрепления, расположенные неподалеку Трехизбенки, а один раз — в районе Новоалександровки и Попасной. На Приморском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась, но около 20 часов враги на подступах к Марьинке применяли автоматический гранатомет.

Ранее СМИ писали, что в зоне АТО наши военнослужащие взяли под полный контроль взлетную полосу и окраины донецкого аэропорта, а еще установили украинский флаг в нескольких метрах от разрушенного терминала.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, тишина, режим тишины
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