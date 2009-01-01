В штабе АТО рассказали, как воины заставляли боевиков соблюдать "тишину"

На Донбассе вчера враг увеличил количество обстрелов позиций наших защитников.

Боевик с оружием, иллюстрация lug-info.com

за прошлые сутки, 8 октября, боевики 26 раз нарушили, обстреляв позиции украинских воинов, потерь нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы 19 раз ответным огнем заставляли противника придерживаться перемирия.

По его данным, прошедшие сутки завершились увеличением количества обстрелов позиций украинской армии со стороны террористов, в основном враг использовал гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером на Донецком направлении злоумышленники из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по позициям возле Авдеевки, Песков, Майорска, Луганского и шахты "Бутовка". Военные ответным огнем жестко подавляли активность противника.

На Луганском направлении боевики четыре раза и на протяжении нескольких часов открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, разных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского.

Также дважды под гранатометный огонь террористов попали укрепления, расположенные неподалеку Трехизбенки, а один раз — в районе Новоалександровки и Попасной. На Приморском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась, но около 20 часов враги на подступах к Марьинке применяли автоматический гранатомет.

Ранее СМИ писали, что в зоне АТО наши военнослужащие взяли под полный контроль взлетную полосу и окраины донецкого аэропорта, а еще установили украинский флаг в нескольких метрах от разрушенного терминала.

Видео: Військове телебачення України