В штабе АТО рассказали, как воины заставляли боевиков соблюдать "тишину"

На Донбассе вчера враг увеличил количество обстрелов позиций наших защитников.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что наши бойцы 19 раз ответным огнем заставляли противника придерживаться перемирия.
По его данным, прошедшие сутки завершились увеличением количества обстрелов позиций украинской армии со стороны террористов, в основном враг использовал гранатометы и стрелковое оружие.
Вечером на Донецком направлении злоумышленники из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по позициям возле Авдеевки, Песков, Майорска, Луганского и шахты "Бутовка". Военные ответным огнем жестко подавляли активность противника.
На Луганском направлении боевики четыре раза и на протяжении нескольких часов открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, разных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского.
Также дважды под гранатометный огонь террористов попали укрепления, расположенные неподалеку Трехизбенки, а один раз — в районе Новоалександровки и Попасной. На Приморском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась, но около 20 часов враги на подступах к Марьинке применяли автоматический гранатомет.
Ранее СМИ писали, что в зоне АТО наши военнослужащие взяли под полный контроль взлетную полосу и окраины донецкого аэропорта, а еще установили украинский флаг в нескольких метрах от разрушенного терминала.