Сегодня, 08:32 RSS

В Украине нужно вернуть смертную казнь — советник Авакова

Сегодня, 07:54

Страна находится в соостоянии войны, и поэтому за измену должна быть казнь, считает Кива. 

казнь
katolik.ru
В Украине нужно возобновить смертную казнь за государственную измену, поскольку страна находится в состоянии войны.

Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в комментарии "Обозревателю".

"За измену — смерть. Иной позиции в нашей стране не должно быть. Потому что мы находимся сегодня в состоянии войны. Сегодня наши лучшие люди, цвет нации, ложатся в землю. Поэтому за измену должна быть казнь. Это четкая позиция", — подчеркнул Кива.

Справка. Согласно данным Amnesty International, до 1995 года Украина входила в список стран с высокими показателями по количеству вынесенных приговоров на смертную казнь.

Полностью смертную казнь в государстве отменили 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом Протокол Европейской конвенции о правах человека, предусматривающий полную отмену смертной казни.

Напомним, в России смертная казнь законодательно не отменена. 

фото: katolik.ru

Теги:  
советник, Аваков, МВД, Кива, Украина, смертная казнь, война, измена
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...