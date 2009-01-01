В Украине нужно вернуть смертную казнь — советник Авакова

Страна находится в соостоянии войны, и поэтому за измену должна быть казнь, считает Кива.

В Украине нужно возобновить смертную казнь за государственную измену, поскольку страна находится в состоянии войны.

Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в комментарии "Обозревателю".

"За измену — смерть. Иной позиции в нашей стране не должно быть. Потому что мы находимся сегодня в состоянии войны. Сегодня наши лучшие люди, цвет нации, ложатся в землю. Поэтому за измену должна быть казнь. Это четкая позиция", — подчеркнул Кива.

Справка. Согласно данным Amnesty International, до 1995 года Украина входила в список стран с высокими показателями по количеству вынесенных приговоров на смертную казнь.

Полностью смертную казнь в государстве отменили 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом Протокол Европейской конвенции о правах человека, предусматривающий полную отмену смертной казни.

Напомним, в России смертная казнь законодательно не отменена.

фото: katolik.ru