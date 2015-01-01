Ветеран АТО рассказал о тактике ВСУ на Донбассе. Нужно разнести все это "кодло"

У Украины нет выбора, кроме как постепенного выдавливания боевиков с занятых ими территорий, считает ветеран АТО.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран АТО Юрий Колесников в комментарии "Обозревателю".

"Наши проводят тактику так называемого "ползучего" наступления. Для нас сейчас это идеальный вариант. Как по мне, то действия Генштаба абсолютно логичны: разнести все это кодло, что и было сделано. В виду того, что террористы явно готовились атаковать, но не обороняться – занять их позиции. Совершенно правильное решение", — сказал он.

По его словам, у Украины просто нет другого выбора, кроме того, чтобы стараться постепенно выдавливать боевиков с занятых ими территорий.

"Потому что любая попытка находиться в обороне — приводит к тому, что противник начинает перебирать на себя инициативу", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге украинские силовики заняли новые позиции, "очень постарались, самое главное — все сделали тихо".