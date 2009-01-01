Военный эксперт объяснил, что могло бы "здорово напугать Россию"

Трамп хочет новых сделок с Россией. Для того, чтобы войти в переговоры с Путиным — он готовит себе для торговли пункты.

Эксперт объяснил, что могло бы здорово напугать РФ Голос Америки

Если бы американцы вышли из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и стали бы разворачивать вблизи европейской территории России дополнительные крылатые, а может быть даже баллистические ракеты, это могло бы представлять большую угрозу Москве.

Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в материале на "Обозревателе".

"Аналог "Першинг", которые были уничтожены в конце 80-ых. Это здорово может напугать Россию. Речь идет о так называемом оружие первого обезглавливающего удара, нацеленное на убийство российского руководства, включая президента Путина", — считает он.

"Думают, что эти противоракетные базы в Румынии и Польше — это в действительности ракеты не для обороны, а для нанесения обезглавливающего удара", — отметил эксперт.

"Станут ли американцы это делать? Не знаю. Пока не совсем понятно, что Трамп хочет сказать, говоря о наращивании ядерного оружия. У американцев есть планы по разработке, но они рассчитаны на 30-40-ые годы. Сейчас производить они не могут, закончен производственный цикл. Нарушить баланс очень сложно и главное не совсем понятно – зачем?

Скорее всего, речь идет о том, что Трамп хочет новых сделок с Россией. Для того, чтобы войти в переговоры с Путиным — он готовит себе для торговли пункты. Ядерные торги тоже участвуют", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов Америки.