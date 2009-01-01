Взрывы в Калиновке, или Война без линии фронта

Противостояние с Россией будет основано на выматывании нервов, информационно-психологических операциях и стремлении расшатать ситуацию изнутри.

Взрыв в Калиновке Reuters

Россия стремится подчинить Украину себе, стремясь обойтись без формального лишения нашей страны независимости. События трех с половиной последних лет показали, что граждане Украины готовы защищать свое государство, тысячи из них пожертвовали свои жизни. Это не пафос, а уроки, вынесенные нацией из ошибок прошлого, пусть и столетней давности. Поэтому Кремлю приходится варьировать методы воздействия, отказываясь от ставки на лобовую атаку.

Техногенная катастрофа на складах боеприпасов в Калиновке всколыхнула общество не только благодаря мощным взрывам. Это чрезвычайное происшествие — далеко не первое, и общество не получило четкого ответа на запрос о наказании виновных. Желательно — по законам военного времени, хотя военное положение в Украине не объявлено. Вероятная диверсия на складах боеприпасов — не только удар по боеспособности Вооруженных Сил, но информационный повод для трансляции #зрады по всем возможным информационным каналам.

Что касается ситуации на Донбассе, то там, как ни парадоксально, наблюдается относительное затишье. Видимо, чтобы граждане Украины не отвлекались от поисков виновных. Диверсия на военных объектах может быть списана на халатность и головотяпство тех, кто ими занимается, что, среди прочего, подрывает доверие к ВСУ. В отличие от возможных терактов в местах скопления людей Украина объективно ограничена в возможности привлекать иностранных специалистов к расследованию — существующие правила не позволят допустить иностранцев на стратегические объекты.

Понятно, что мощные взрывы в день рожденья Петра Порошенко получили предсказуемую реакцию в соцсетях. Это одна из особенностей демократического общества — разнообразие мнений, а фактор внезапности и масштабности проблемы сослужил всей Украине плохую службу. Наше общество продолжает оставаться патерналистским по своей природе, и быстро эту ситуацию не изменить. В условиях гибридной агрессии ошибки и промахи власти будут раздуваться, а достижения приуменьшаться, и эта тенденция ложится на "свежие дрожжи" усталости общества, ждущего положительных изменений здесь и сейчас, а взамен получающего новые и новые испытания.

Интересно, что взрывам в Калиновке предшествовало обвинение Украины Amnesty International в поставках вооружения Южному Судану. Причем представителей AI, как показывает развитие ситуации, мало заинтересовало и невыполнение контракта "Укринмашем", и отсутствие запрета на поставки оружия Южному Судану. Благими намерениями выстелена дорога в ад — эта пословица получила четкое подтверждение в южносуданском кейсе. Отмечу, что это далеко не первое фейковое обвинение нашей страны в подобных нарушениях. Похоже, продолжение пребывания Украины в ведущей десятке стран-экспортеров оружия нравится в современном мире далеко не всем. Да и перспектива получения нашими военными высокоточного летального оружия (не обязательно воспетых "Джавелинов") серьезно тревожит Россию.

К сожалению, слаженные действия волонтеров и власти по эвакуации людей из района взрывов оказались смазанными обвинениями окружения Арсена Авакова в адрес главы Генерального штаба Виктора Муженко. Проблема не только в том, что они прозвучали в первые же сутки после взрывов в Калиновке, а в том, что национальные интересы в очередной раз отодвинуты в сторону политической целесообразностью. Это означает, что и на четвертом году открытого противостояния с Россией уровень бурбонизации украинского политикума остается крайне высоким.

Нам всем предстоит осознать, что противостояние с Россией будет и дальше основано на выматывании нервов, информационно-психологических операциях агрессора и стремлении не столько нанести открытый удар, сколько расшатать ситуацию изнутри. Украина продолжает вести войну без линии фронта (не путать с линией разграничения) и наличием коллаборантов внутри общества. Ответить на угрозы можно только кристаллизацией национальных интересов, реальными преобразованиями и умелой коммуникацией власти и граждан. Иных вариантов нет — Украина живет в неспокойном конкурентном мире, где полагаться стоит только на себя.

Евгений МАГДА