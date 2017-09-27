Геращенко сказал, кто должен быть наказан за "военную катастрофу" под Винницей

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко утверждает, что ответственность за "военную катастрофу" у Калиновки (находится под Винницей) должен понести начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик подчеркнул, что место Муженко должен занять молодой и ответственный офицер ВСУ.

"Тысячи тонн боеприпасов, которые за насколько часов превратились в груду осколков, могли быть использованы для обучения и повышения боеспособности нашей армии. Они могли быть обрушены на голову врага и использованы для защиты нашей страны от агрессора", — отметил народный избранник.

По его словам, "теперь этот стратегический склад, вслед за балаклейским и сватовским военными складами, превратился в ничто из-за тотальной безнаказанности высшего военного руководства Вооруженных Сил Украины за предыдущие катастрофы".

"Почему стал возможным очередной взрыв военных складов? Версии могут быть разные, но в первую очередь, это результат халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства, которое за три с лишним года ни разу не понесло ответственности ни за что", — подчеркнул Геращенко.

"Выступаю с предложением к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об обращении к верховному главнокомандующему президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов", — добавил нардеп.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.