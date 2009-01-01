Яценюк призвал Раду принять закон "О Государственном Флаге Украины"

2 февраля 2016-го парламент принял соответствующий проект закона за основу.

Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал народных депутатов Украины принять в целом внесенный еще его правительством проект закона "О Государственном Флаге Украины" (рег. № 3334).

Арсений Яценюк поздравил украинцевкий с Днем Государственного Флага на своей странице в Facebook.

"Сердечно поздравляю с нашим большим национальным праздником — Днем украинского флага! Наш флаг освящает нашу историю, нашу борьбу и нашу шествие к свободе и процветанию. Нас объединяет общенациональное уважение к нашему флагу", — отметил он.

"Очень важно, чтобы государственное уважение к нашей святыне было засвидетельствовано Законом Украины о Государственном флаге. Еще два года назад в качестве главы правительства я имел честь внести в Верховную Раду законопроект о Государственном Флаге Украины. Он был принят в первом чтении. Пришло время окончательно одобрить этот документ. Призываю к этому всех украинских парламентариев", — добавил Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в год празднования 100-летия украинской национальной революции и восстановления нашей государственности такое решение станет великим символом нашего единства и силы.

"Давайте будем верны нашему флагу. Давайте будем вместе в обороне и развитии нашего государства. Слава Украине!", — написал Яценюк.

Напомним, в октябре 2015-го Кабмин внес проект закона "О Государственном флаге Украины" (рег. № 3334) на рассмотрение Верховной Рады. 2 февраля 2016-го парламент принял соответствующий проект закона за основу.

Законопроект в соответствии с Конституцией устанавливает описание и определяет порядок использования Государственного Флага Украины. Проектом предлагается закрепить на законодательном уровне празднования Дня Государственного Флага Украины (23 августа), а также присяги на верность Украине и государственные флаги Украины.