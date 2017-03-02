Яценюк в Лондоне провел встречу с министром обороны Великобритании Фэллоном

Благодарен Правительству Соединенного Королевства за солидарность и поддержку Украины, отметил Яценюк.

Яценюк провел встречу с Фэллоном nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт"обсудил с Министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном вопросы обороны, расширения военного сотрудничества двух стран, а также конкретные действия для консолидации свободного мира в противодействии российской агрессии.

Арсений Яценюк прокомментировал встречу на своей странице в Facebook.

"Во время моего последнего приезда в Украину я был глубоко потрясен народной поддержкой Вооруженных сил Украины. Она растет и это поразительно, поделился только что в нашей беседе Министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон", — написал политик после встречи в Лондоне.

"В этих словах — не только чувство уважения к нашим военным и нашему народу. В этих словах я почувствовал уверенность в силе Украины и в нашем успехе защитить наше государство. О нашей обороне, о расширении военного сотрудничества, конкретных действиях для консолидации свободного мира в противодействии российской агрессии шла речь во время нашей беседы", — отметил лидер "Народного фронта".

"Благодарен Правительству Соединенного Королевства, руководству и представителям британского войска за солидарность и поддержку Украины. Мы вместе защищаем правду, свободу и право жить в свободном мире", — добавил он.

Фото: nfront.org.ua.