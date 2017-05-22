Западные СМИ рассказали, как экс-советник Януковича получил от "Оппоблока" миллион долларов

Манафорт лично одобрил список кандидатов ОБ.

Пол Манафорт Reuters

Американский консультант и бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт получил от политической партии "Оппозиционный блок" 1 миллион долларов за помощь в прохождении в Верховную Раду в 2014 году.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на авторский материал на сайте агентства Bloomberg.

Как отмечают авторы статьи, после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым и Янукович бежал в РФ, Манафорт посещал Украину 17 раз. Цель его визитов заключалась в том, чтобы помогать пророссийским политикам в Украине переизбираться на избирательные должности. За этот период Манафорт заработал минимум 1 миллион долларов. Представитель Манафорта отказался комментировать информацию о получении этих средств.

Манафорт предоставлял свои услуги политического консультанта пророссийской партии "Оппозиционный блок" во время парламентских выборов в 2014 году. Один из представителей этой партии Нестор Шуфрич сказал, что Манафорт проталкивал идеи, что партия должна выступать против НАТО и представлять "голос русских" на востоке страны. По словам Шуфрича, он думал, что "Оппозиционный блок" не имеет шансов попасть в Верховную Раду, но в итоге партия набрала около 10% и получила 29 мандатов. Как утверждает другой представитель партии, имя которого не называется, Манафорт лично одобрил список кандидатов.

Шуфрич сообщил, что партия заплатила Манафорту примерно 1 миллион долларов.

Кроме того, в материале говорится о том, что Манафорт имеет также связи с Виктором Медведчуком, который приближен к Кремлю, а президент РФ Владимир Путин является крестным отцом его дочери. Известно, что Манафорт и Медведчук встречались в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, что во время избирательной кампании Дональд Трамп пользовался услугами политтехнолога беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта.