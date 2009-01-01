Журналист объяснил, что нужно для усиления Западом санкций против России

Причин для снятия с РФ ограничительных мер нет, отметил Муждабаев.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Для усилениянужно, чтобы весь Запад понял, что с президентом странынужно бороться активнее, чем сейчас.

Об этом журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев рассказал в интервью Delfi.

В то же время он подчеркнул, что снимать ограничительные меры с РФ причин нет — она "ничего не выполняет".

"А усиливать санкции — для этого нужен консенсус, чтобы весь Запад понял, что с Путиным надо бороться активнее, чем сейчас", — считает аналитик.

По словам собеседника, "сейчас в отношении России ситуация паузы". "Тем более, что она ведет себя тише в Сирии, нет громких причин. Хотя, на мой взгляд, причин достаточно. Достаточно, например, сбитого Boeing", — добавил Муждабаев.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в РФ после введения санкций экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов.