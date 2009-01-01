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Агитировал в соцсетях. В Днепре СБУ поймала антиукраинского пропагандиста

Сегодня, 21:35

Частный предприниматель из Днепра размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства.

Агитатор, Днепр, сепаратист
СБУ накрыла антиукраинского пропагандиста Пресс-центр СБУ
В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который распространял антиукраинскую пропаганду в одной из социальных сетей.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Частный предприниматель из Днепра размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства. Агитатор сепаратистов, в частности, утверждал, что Украина — часть России", — говорится в сообщении.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине СБУ задержала шпиона ЛНР.

Фото: СБУ.

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СБУ, Днепр, сепаратист, соцсети
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