Агитировал в соцсетях. В Днепре СБУ поймала антиукраинского пропагандиста

Частный предприниматель из Днепра размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства.

СБУ накрыла антиукраинского пропагандиста Пресс-центр СБУ

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который распространял антиукраинскую пропаганду в одной из социальных сетей.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Частный предприниматель из Днепра размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства. Агитатор сепаратистов, в частности, утверждал, что Украина — часть России", — говорится в сообщении.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине СБУ задержала шпиона ЛНР.

Фото: СБУ.